Van Dijk, rinnovo da 11 milioni

Il Liverpool si prepara a blindare Van Dijk. Il club campione d’Europa, secondo quanto riportato dal Mirror, intende rinnovare il contratto del difensore

I Reds lo prelevarono due anni fa dal Southampton per 80 milioni di euro, facendolo entrare nella storia come il centrale più caro di sempre. Al momento il suo ingaggio si aggira intorno ai 7.2 milioni, ma la settimana scorsa il club di Anfield e l’olandese avrebbero trovato l’intesa per prolungare il contratto di altri due anni (fino al 2025) e portare a 11.5 lo stipendio. Un ulteriore riconoscimento per il giocatore che qualche giorno fa è stato eletto miglior giocatore Uefa dell’anno mettendosi alle spalle Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Una sfida che si ripeterà anche fra due settimane ai Best Fifa Awards, la cui cerimonia di consegna si svolgerà alla Scala di Milano il prossimo 23 settembre.

(Italpress)

