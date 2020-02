Floro Flores: “Politano perfetto per l’attacco di Gattuso”

Antonio Floro Flores è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Politano è perfetto per il modo di giocare di Gattuso. Lui è sinistro e può accentrarsi per cercare la porta con il tiro. È un ragazzo eccezionale, rispettoso, educato ed è piacevole parlare con lui. Lui a Milano è entrato nel cuore dei tifosi, può farlo anche a Napoli. Dimostra di non aver paura, se la gioca sempre, anche quando le cose si mettono in salita.

MIlik è un attaccante completo, sa fare gol di testa, di piede, sa tirare le punizioni. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in rosa, in Italia ce ne sono pochi così. Purtroppo è stato sfortunato perché si è infortunato. Lui nel 4-3-3 può giocare benissimo, è l’attaccante migliore del Napoli, adattabile a qualunque modo e metodo di gioco. Mertens e Sarri sono stati l’uno la fortuna dell’altro.

Juventus, Inter e Lazio comandando la classifica. Il Napoli ha battuto Juventus e Lazio, questo vuol dire che se il Napoli avesse cominciato meglio la stagione avrebbe potuto giocarsela. Spero che il Napoli sia uscito dalla crisi.

Petagna gioca di più spalle alla porta e a differenza di Milik segna di meno. Se lo hanno preso evidentemente serve alla squadra. Certo sostituire Milik non è facile perché per me in Europa è uno dei più forti. I numeri parlano a suo favore”.

