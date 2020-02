Carmine Russo, ex arbitro di Serie A ha presentato l’arbitro Giua, designato per Napoli-Lecce, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Espelle tanto e concede tanti rigori. Su nove partite ha concesso sei calci di rigore e ha comminato sei espulsioni, tre per doppia ammonizione e tre rossi diretti. E’ un arbitro giovane, che fa un grande uso dei cartellini. Ha bruciato le tappe, ha fatto solo due anni nella CAN B ed è passato subito alla CAN A. Ha già arbitrato le big, Juventus compresa”.

