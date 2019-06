Football Leader 2019: alle ore 16:00 a Scampia triangolare contro il razzismo

Alle ore 16:00 di oggi lunedì 3 giugno prende il via l’edizione 2019 del premio “Football Leader”. La manifestazione dura tre giorni e termina mercoledì 5 giugno.



Football Leader è il premio dell’Assoallenatori che riconosce e celebra il valore della leadership nel mondo del calcio. Non soltanto un riconoscimento per gli allenatori, ma anche per le eccellenze del calcio italiano: giocatori, dirigenti e personaggi meritevoli di un plauso umano e professionale.

Giunto alla sua settima edizione, quella di quest’anno prende il via alle ore 16:00 con il triangolare contro il razzismo. Il triangolare vede di fronte sul campo del centro Sportivo Arci Scampia il Team immigrati, una selezione AIAC e una della USSI.

Domani martedì 4 giugno alle ore 17:30 c/o Auditorium Hotel Royal Continental di Napoli è in programma la Cerimonia ufficiale di premiazione. Tra i premiati Batistuta, Eriksson, Paratici, Semplici, Perinetti, Zaniolo, Urbano Cairo, Corini

Alle 21:00 c/o D’Angelo-Santa Caterina (via Aniello Falcone, Napoli) è in programma la Cena di gala.

La chiusura della manifestazione è prevista per mercoledì 5 giugno alle 10.30 c/o Università Federico II di Napoli (ingresso libero) con il Convegno dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e dibattito dal titolo: “Razzismo e discriminazioni nel calcio, protagonisti a confronto” .

Tra i protagonisti del convegno l’ex calciatore della Roma Aldair, il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri e l’arbitro di Serie A Calvarese.

