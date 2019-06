Amin Younes: “Sarebbe bello tornare a indossare la maglia della Nazionale”

L’attaccante del Napoli Amin Younes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kickers, dove ha svelato il particolare di un dialogo con il CT della nazionale tedesca:

“Low mi ha detto che era felice per il mio ritorno in campo e per il fatto che stessi tornando in un buono stato di forma.

Non mi ha parlato di un imminente ritorno in nazionale, ma sono felice che abbia mostrato interesse per la mia situazione e mi abbia telefonato.

Sarebbe molto bello indossare di nuovo la maglia della Germania”.

Comments

comments