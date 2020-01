Prezzi biglietti Napoli-Barcellona: il confronto con altri club e con le sfide contro Chelsea e Real Madrid

La SSC Napoli ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara di andata degli ottavi di finale Napoli-Barcellona, in programma al San Paolo martedì 25 febbraio alle ore 21:00.

Questi i prezzi praticati dal club partenopeo:

Tribuna Posillipo € 250,00

Trib.na Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

Per i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento intero per tutte le gare casalinghe di campionato e anche per quelli che hanno sottoscritto il mini-abbonamento per le sole partite casalinghe del girone di ritorno è previsto solo il diritto di prelazione ma nessuno sconto [LEGGI QUI].

Una discreta percentuale di tifosi napoletani considera troppo alti i prezzi: hanno torto o ragione?

Non vogliamo entrare nel merito della discussione, tanto meno nei discorsi spesso retorici sulla diversità dei tessuti sociali ed economici delle varie realtà cittadine.

Però vi proponiamo due termini di paragone:

quello dei prezzi attuati da altri club che hanno già messo in vendita i biglietti per le partite degli ottavi di finale di Champions League; l’altro con il prezzo pagato dai tifosi del Napoli quando gli azzurri hanno sfidato sempre negli ottavi di finale di Champions League prima il Chelsea poi il Real Madrid.

Le altre squadre impegnate negli ottavi di Champions League.

Il Tottenham per la sfida casalinga contro il Lipsia (che non ha certo lo stesso appeal del Barcellona di Messi) ha messo in vendita i biglietti a partire da un minimo di 35 sterline (circa € 41) a un massimo di 95 sterline (circa € 112). Il club londinese ha previsto dei minisconti per gli over 65 e gli Under22 e gli Under18.

per la sfida casalinga contro il Lipsia (che non ha certo lo stesso appeal del Barcellona di Messi) ha messo in vendita i biglietti a partire da un minimo di 35 sterline (circa € 41) a un massimo di 95 sterline (circa € 112). Il club londinese ha previsto dei minisconti per gli over 65 e gli Under22 e gli Under18. Il Real Madrid per la sfida contro il Manchester City al Santiago Bernabeu ha messo in vendita i biglietti a partire da un minimo di € 60 fino a un massimo di € 270.

per la sfida contro il Manchester City al Santiago Bernabeu ha messo in vendita i biglietti a partire da un minimo di € 60 fino a un massimo di € 270. L’Atalanta invece per la gara contro il Valencia (che non ha certo lo stesso appeal del Barcellona di Messi) ha messo in vendita i biglietti che vanno da un minimo di € 50 a un massimo di € 265. Però a differenza del Napoli il club bergamasco ha riservato degli sconti ai tifosi che hanno fatto il mini-abbonamento per le tre gare dei gironi eliminatori e per loro i prezzi vanno da un minimo di € 35 a un massimo di € 220.

I prezzi praticati dal Napoli negli ottavi di finale di Champions League con Chelsea e Real Madrid.

Chelsea – anno 2012: da un minimo di € 30 a un massimo di € 250.

Real Madrid – anno 2017: da un minimo di € 50 a un massimo di € 250.

L’altro aspetto da valutare per gli abbonati.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento a inizio stagione per tutte le diciannove gare casalinghe di campionato ha potuto acquistare a tariffa agevolata i biglietti per le gare dei gironi di Champions contro Liverpool, Salisburgo e Genk.

Ad esempio per le tre gare nel settore curva sono stati pagati in totale € 58 (Liverpool € 30, Salisburgo € 14, Genk € 14) che aggiunti ai € 70 per il biglietto in curva per la gara con il Barcellona in totale fa € 128, in pratica una media di € 32 a partita. Decisamente poco.

