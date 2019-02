FOTO – Hamsik in conferenza: “Vorrei chiudere la carriera a Napoli, ma sarà difficile. Stipendio ha avuto peso sulla mia scelta”

Marek Hamsik ha parlato in una conferenza stampa a Bratislava in partenza per la Cina. Le immagini e le parole dell’ex capitano del Napoli.

“Le trattative sono state lunghe, più del previsto, e sono state complicate: ma io volevo andare in Cina. Ringrazio tutti, tutti quelli che ho incontrato a Napoli ed il mio agente, Venglos, per aver curato ogni dettaglio. Non vedo l’ora di cominciare, sono ottimista.

Dopo undici anni di Napoli volevo cambiare, ma i sentimenti per tifosi e città resteranno intatti, sorprendenti, eccezionali. Mancata soltanto la ciliegina sulla torta, lo scudetto: c’è rimpianto perché vorrei riprovarci. Vorrei chiudere la carriera a Napoli, ma sarà difficile.

Lo stipendio ha avuto peso nella mia scelta. In accordo con la mia famiglia andrò in Cina senza di loro. Dovrò prima adattarmi, come è successo al mio amico Lavezzi che già mi ha dato alcuni consigli. Ringrazio anche Mertens, che mi ha messo in contatto con Carrasco”.

