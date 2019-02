Ranking Uefa, il Napoli sale ulteriormente

Gli azzurri migliorano ulteriormente la posizione nella classifica della Uefa.



La vittoria sul Porto negli ottavi di finale ha dato i suoi frutti, e la Roma di Eusebio Di Francesco è salita al dodicesimo posto nella classifica aggiornata del Ranking UEFA per club.Una grossa soddisfazione, certamente, per il club giallorosso, che nella sua storia mai era riuscita ad arrivare così in alto come piazzamento totale (per quanto riguarda il ranking stagionale, De Rossi e compagni sono al decimo posto).

Rimane quinta la Juventus, impegnata la prossima settimana contro l’Atletico Madrid (quarto), mentre al comando della classifica persiste il Real Madrid, da tre anni Campione d’Europa in carica. Dopo le prime gare degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League, ecco il ranking ufficiale, con le posizioni aggiornate anche di Inter, Lazio e Napoli.

1) Real Madrid – 146.000

2) Barcellona – 127.000

2) Bayern – 127.000

4) Atlético – 125.000

5) Juventus – 120.000

6) Paris – 103.000

7) Siviglia – 101.000

7) Manchester City – 99.000

9) Porto – 90.000

10) Arsenal – 86.000

11) Borussia Dortmund – 85.000

12) Roma – 81.000

Per quanto riguarda il piazzamento degli altri club di Serie A e i loro progressi negli ultimi mesi, invece, ecco di seguito i dati principali:

16) Napoli – 75.000 (17esimo a fine 2017/18)

37) Fiorentina – 39.000 (30esima a fine 2017/18)

39) Lazio – 37.000 (36esima a fine 2017/18)

52) Inter – 28.000 (83esima a fine 2017/18)

76) Milan – 19.000 (53esimo a fine 2017/18)

Comments

comments