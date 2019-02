Icardi alla Juventus? Indizio “social” da Chiellini

Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter e, immediatamente, partono le speculazioni sul suo futuro. Ecco una suggestione lanciata da Tuttosport.

Un fulmine a ciel sereno ha squarciato il cielo della Milano nerazzurra: Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter. Il temporale l’ha portato Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante argentino, che continua a trattare con la società il rinnovo di contratto con il club senza trovare un punto di contatto. Il tira e molla prosegue, intanto Handanovic ha preso il ruolo di Maurito, ora ha lui la fascia al braccio. Una rottura, se non totale, molto profonda che l’Inter dovrà sanare per rimettere al centro dell’attacco Icardi, autoeslusosi dall’ultima convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Che si arrivi ad una cessione del 9 nerazzurro? Presto per dirlo, ma intanto ecco un indizio social: Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire su Instagram Icardi. Un messaggio da capitano ad ex capitano. E che la Juventus nutra un debole per Mauro non è poi un mistero, la stessa Wanda Nara lo aveva confermato in tempi non sospetti. Icardi poteva finire in bianconero, poi la decisione di rimanere all’Inter. Ora però un fulmine ha squarciato il cielo limpido di Milano, nuovi scenari di calciomercato potrebbero aprirsi.

Fonte: Tuttosport.it

