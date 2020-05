Gaffe di Gallera: “Con l’indice Rt a 0.51 ci vogliono due positivi per infettarmi”

Gaffe di Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia, che è stato reso virale sui social nelle ultime ore: vediamo perchè.

L’indice di contagio di un virus, un batterio o un parassita viene contrassegnato con la sigla R0. Se questo è pari a 1, significa che ogni contagiato può contagiare soltanto una persona, se è inferiore a 1 significa che può contagiare meno di un individuo.

L’assessore ha affermato che con un valore inferiore a 1, per la precisione 0,51, ci vogliono due persone infette nello stesso momento per contagiarne un’altra.

“Lo ricordiamo: 0,51 che cosa vuol dire? – dice Gallera in una delle conferenze stampa trasmesse dal sito delle notizie della Regione Lombardia – Vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone infette nello stesso momento, perché è a 0,50. Non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me”.

Comments

comments