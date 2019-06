Gallo, voce del documentario sul sarrismo: “Ho pensato di ritirarlo”

Massimiliano Gallo racconta la sua delusione per l’annuncio ufficiale del passaggio di Sarri alla Juventus; pochi giorni fa ha mostrato a Bologna il documentario sul sarrismo.

L’autore del documentario “Maurizio, il Sarrismo – Una meravigliosa anomalia” Massimiliano Gallo ha mostrato tutto il suo disappunto per l’annuncio di oggi. Addirittura l’attore e autore ha pensato di ritirare il documentario, mostrato qualche giorno fa al Biografilm Festival di Bologna.

La sua reazione l’ha spiegata con queste parole:

“Maradona è l’unico che è rimasto sempre fuori dal sistema dicendo no alla Juventus e resta un’icona. Sarri ha avuto a Napoli per un po’ di tempo la stessa popolarità di Diego. Ma alla fine, dopo aver propugnato ‘l’attacco al palazzo’, è andato a lavorare in quel palazzo.

Abbiamo pensato di ritirarlo e dopo la proiezione di Bologna stiamo ancora decidendo se collocarlo e come. La scelta di pancia sarebbe chiuderlo in un cassetto. Ma la testa ci dice che si tratta di un bel racconto a cui abbiamo lavorato un anno. Andrà rivisto e rimontato ma il racconto non va cancellato. Faremo una riflessione e poi capiremo dove proiettarlo, anche a Napoli.”

