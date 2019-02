Garlando: “Ancelotti si ritrova ad invidiare Piatek”

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando commenta la giornata di Serie A, e rimarca il fatto che il Napoli non riesce a segnare in campionato.

Luigi Garlando, nel suo consueto editoriale per La Gazzetta dello Sport, parla del Napoli che ha prodotto tante occasioni ma che non ha segnato. Soprattutto Milik che ha sprecato molte occasioni ieri sera; queste le sue parole:

“Il Napoli di campionato ha perso la magia del gol: terzo 0-0 nelle ultime quattro partite. Dopo gli sprechi di Firenze, ecco quelli del San Paolo. Ancelotti si ritrova a invidiare all’amico Gattuso il polacco che segna. Milik ha sperperato ancora, Insigne è ribalzato contro un palo.

Il gioco sgorga, ma ora stagna nel collo di un imbuto. Manca l’ultima idea, la porta è diventata piccola come quella da hockey. E così la Juve ha fatto +13, sempre più distante.”

