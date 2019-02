Fabbri si becca una bella bocciatura dopo la partita di ieri

Il Corriere dello Sport boccia completamente l’arbitro Fabbri per la conduzione della gara di ieri sera, Napoli-Torino.

Il Corriere dello Sport boccia in toto l’operato dell’arbitro Fabbri, che ha condotto una partita in due modi diversi: primo tempo in cui grazia tutti, secondo tempo dove fioccano i gialli. Questo il commento del quotidiano:

“Coerenza disciplinare zero: perdona tutti nel primo tempo (Moretti ringrazi), nella ripresa inizia con una tripletta di gialli (in appena 7’), due sicuramente non c’erano (quelli a Moretti e Koulibaly). Il capolavoro dell’espulsione di Allan per un fallo che non avrebbe mai potuto fare è il top.”

