Sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la gara Parma-Napoli, 25esima giornata di Serie A in programma domenica 24 febbraio alle ore 18 allo Stadio Tardini.

Sul sito ufficiale della SSC Napoli troverete tutte le info riguardanti l’acquisto dei tagliandi validi per l’accesso allo stadio Tardini.

