Garlando si esprime sul possibile no di Icardi al Napoli e su ciò che si perderebbe

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, giornalista proprio della rosea, parla di Icardi e su cosa si perderebbe con il no al Napoli.

Luigi Garlando si esprime sul possibile no di Icardi al Napoli che dovrebbe arrivare oggi. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport parla della possibilità di fare molto bene nel club azzurro da parte dell’argentino; questo perché il Napoli è la squadra che ha totalizzato più assist nella scorsa stagione (27) e si prepara ad aggiungere Lozano al lotto.

Garlando scrive che proprio con Ancelotti l’attaccante potrebbe rendere al meglio, dato che negli anni ha sempre fatto fare bene alle sue prime punte. Inoltre tra Mertens, Callejon, Insigne e proprio Lozano troverebbe chi lo fornirebbe di occasioni da gol che lo farebbero risaltare ancora di più.

Oltre a questo il giornalista parla della possibilità per Icardi di rinascere proprio con il Napoli ed i suoi tifosi, che quando decidono di amare un giocatore lo fanno in tutto per tutto. La chiusura arriva con una domanda: l’avrà capito a che cosa dice no?

per l’articolo completo si rimanda alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

