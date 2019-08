Lozano, il padre: “Sono al settimo cielo per lui”

Il padre di Hirving Lozano, Jesus, ha rilasciato un’intervista a gonfialarete.com e si dice al settimo cielo per la riuscita della trattativa.

“Questa è la cosa più bella che possa succedere a un padre, quella di vedere il proprio figlio arrivare in cima realizzando passo dopo passo i propri sogni. Napoli non è soltanto uno step intermedio per lui, ma un punto d’arrivo.

Ci sono voluti 4 mesi per chiuderla ma posso dire che in questi mesi giocare nel Napoli è sempre stato il suo obiettivo. So che Napoli è una realtà molto simile all’America latina, con una passione molto più accesa rispetto a quella che c’è in Olanda.

L’ho sentito ieri e ovviamente è molto felice. Immaginate: mio figlio giocherà nella squadra che fu di Diego Armando Maradona. Mi ha confidato che quest’idea lo entusiasma particolarmente. Hirving è arrivato ben conscio del fatto che sia quella la sua meta da calciatore del Napoli.

Non sarà facile contro questa Juventus, ma sono sicuro che l’arrivo di mio figlio potrà costituire l’aggiunta di un pezzo importante nella costruzione di questo grande sogno. Gli piace il numero 11, al PSV gliel’hanno concesso, ma in realtà tra Pachuca e nazionale ha giocato anche con l’8 e il 22, che sono altri numeri di suo gradimento.”

