Gazzetta, Sarri spinge per la Juve: oggi incontro decisivo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela nuovi retroscena circa il futuro di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, che potrebbe approdare alla Juventus.

I bianconeri avrebbero trovato l’accordo per un’indennizzo da circa 6 milioni di euro, accontentando la volontà di Marina Granovskaia, ma l’ultima parola spetta a Roman Abramovich. Intanto, Sarri, che ha spinto per essere lasciato libero, è in attesa ed oggi incontrerà il suo procuratore per discutere del futuro: che sembra sempre più destinato a tingersi di bianconero.

