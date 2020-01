Gattuso: “Abbiamo il compito di far tornare la gente al San Paolo”

In conferenza stampa, Gattuso si è soffermato anche su quello che è uno degli obiettivi da raggiungere per il Napoli: far tornare la gente al San Paolo.

Di seguito il passaggio in cui parla di far ritornare i tifosi allo stadio:

“Il mio obiettivo è quello di far tornare l’entusiasmo, respirare un’aria diversa, voglio i tifosi che tornano al San Paolo. Ho giocato al San Paolo e giocare al San Paolo è difficile, voglio uno stadio caldo perché a me piacciono questi ambienti così.

So cosa sta succedendo con le due Curve ma noi abbiamo il compito di far tornare la gente allo stadio e di riaccendere il calore del San Paolo. Voglio questo per il mio compleanno.“

Comments

comments