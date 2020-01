Gattuso parla di Lozano: “Se migliora può essere molto molto importante”

Rino Gattuso si è soffermato a parlare di Hirving Lozano, acquisto più costoso del Napoli che fino ad ora non ha reso quanto potrebbe.

Di seguito le sue parole:

“Lozano da quando è arrivato l’ho visto molto bene, abbiamo anche cambiato modo di lavorare. Ha sempre giocato ala destra ma deve migliorare perché non può fare solo 20/30 scatti e poi non farcela più. Se migliora per noi potrebbe essere un calciatore molto molto importante.

Callejon in questo momento è più avanti ma io voglio vedere il Lozano che ho visto negli ultimi sette giorni, vivo, col veleno, sgusciante.“

