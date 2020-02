La curiosità. Sampdoria-Napoli sfida con tanti gol davvero belli, ma quello di Diego nel fango… [VIDEO]

Le sfide tra Napoli e Sampdoria, sia giocate in casa degli azzurri sia giocate a Genova, sono state caratterizzate sempre da gol davvero belli. Su tutti ricordiamo quelli al San Paolo di Mancini al volo e di Maradona di ‘testa’ a filo d’erba.

Così come è giusto ricordare quello di tacco segnato da Quagliarella la scorsa stagione a Marassi.

Ma c’è un gol segnato a Marassi che ha fatto il giro del mondo non tanto per il gol segnato con un tiro di punta da Maradona e che ha regalato la vittoria per 1-0 agli azzurri, quanto per quella splendida e spontanea esultanza nel fango del quasi impraticabile campo del Ferraris.

