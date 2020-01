Gattuso: “Mi piace lavorare con le coppie a centrocampo”. Lobotka e Demme possono essere anche uno stimolo?

Il mister Gattuso, in conferenza stampa, ha ammesso senza troppi problemi che a lui, per il modulo che adotta, piace lavorare con le coppie di centrocampisti.

Un pensiero ribadito con una frase molto diretta:

“A me piace lavorare con le coppie: noi giochiamo con 3 centrocampisti e siamo in 4. Se io parlo di coppie significa che ne mancano due. Fabian preferisce giocare da mezz’ala e lo sappiamo, ma stiamo facendo di necessità virtù in questo momento.”

Con l’arrivo di Lobotka e Demme, questa mancanza sarà colmata. Sei coppie di centrocampisti che, probabilmente, possono essere suddivise così: Allan ed Elmas, Lobotka e Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. Una suddivisione non rigida, ovviamente, dato che ci possono essere variazioni di ogni tipo.

Ciò che porterà l’arrivo al Napoli di Lobotka e Demme, però, non è solo il colmare quella mancanza nella rosa attuale; in modo indiretto, negli allenamenti, è plausibile ipotizzare che gli altri possano avvertire un po’ di sana competitività.

Questo può portare ad un innalzamento della qualità degli allenamenti svolti dalla squadra e ad una generale voglia di fare più di quanto si sta facendo ora. Viene da sé pensare che ciò potrà influire anche sulla resa in campo degli stessi giocatori nelle partite. E tornare ad avere un certo tipo di qualità ed equilibrio in mezzo al campo.

