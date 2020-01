Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno: le sue parole su Demme.

“Demme è uno che semplifica, fa sembrare più semplice tutto. Può migliorare come posizione, ma non si inventa nulla, è uno lineare, tiene bene il campo, si allena per giocare certi tipi di partite, forte mentalmente, dà equilibrio e tutti sanno che possono contare su di lui.”

