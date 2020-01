Nel corso dell’intervista a Sky Mario Rui ha parlato anche del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

“Non è mai stato un ‘Lorenzo da solo contro tutti’. Sicuramente non veniva aiutato, ma l’atteggiamento, la voglia di caricarci e di aiutarci e tutto quello che abbiamo visto contro la Lazio lui lo ha sempre messo in campo. Fortunatamente è stato aiutato dalla squadra. Rimane un calciatore straordinario che può fare la differenza in qualsiasi momento.”

