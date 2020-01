Gattuso: “Finito il mercato bisogna pensare 24 ore al giorno al Napoli”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, si è soffermato anche su ciò che comporta il mercato per i giocatori in conferenza stampa; di seguito le sue parole.

“Se mi prendo i meriti oltre alle responsabilità? A me piace soffrire, non sono masochista, ma ho questa indole. Le mie scelte sono sempre state forti, non ho problemi a prendermi responsabilità. Ho avuto la fortuna di avere la disponibilità dei giocatori, il mio vissuto mi ha aiutato, giorno dopo giorno hanno visto il lavoro e cosa proponiamo e la squadra fa di tutto per applicare le cose, ma ora bisogna continuare.

Bisogna però dire anche le cose brutte, dopo la fine del mercato comincia un’altra stagione e bisognerà dare tutto altrimenti anche io potrò fare scelte borderline, dure.

Siccome so che il mercato lo fa venire a tutti i giocatori il mal di testa, ora prepariamo questa gara, finisce il mercato e bisogna pensare 24h al Napoli ed alla situazione e a come migliorarla.“

Comments

comments