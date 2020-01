Gattuso: “Dobbiamo far finta che se domani vinciamo, andiamo in Champions”

Rino Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato della partita che attende domani il Napoli contro la Fiorentina e di come vuole che sia giocata.

Per il mister la squadra deve giocarla come se ne dipendesse l’accesso alla Champions League. Di seguito le sue parole:

“L’obiettivo è domani, vincerne una, ragionare così, la classifica mi fa diventare bianco. Dobbiamo far finta che se vinciamo andiamo in Champions, prepararla così, io non faccio terapie ma lavoro e so che fanno fatica ed al 70′ sono morti, ma proviamo a dare una direzione.

Stanno facendo fatica, i numeri ce lo dicono ogni giorno, stanno 5-6 ore dentro la struttura. La squadra non pensa ad andare via, ma ad uscire da questa situazione.“

Comments

comments