Gattuso sulla condizione fisica: “Cambiato metodologia, ci sta che non ne hanno”

In conferenza stampa Rino Gattuso ha parlato anche della condizione fisica dei giocatori e del fatto che non ne hanno per tutti i 90′.

Di seguito le parole del mister:

“Abbiamo cambiato metodologia, giocano sempre gli stessi ogni 3 giorni e ci sta che ogni tanto non ne abbiano più. Con il Perugia più di 4 giocatori da mesi non facevano 90 minuti e ci sta che manchi la tenuta.

La squadra mi piace come sta lavorando e quando ha gamba riesce a pensare; nel momento in cui manca una delle due componenti diventa più difficile. Tra una quindicina di allenamenti avremo continuità anche a livello fisico.”

