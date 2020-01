Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Fiorentina.

Che ti aspetti dalla Fiorentina? “Sappiamo come giocano, ieri l’abbiamo visto, è una squadra che palleggia poco, ma attacca la profondità, ti viene addosso e non dobbiamo dargli campo. Dobbiamo far scorrere la palla, essere attenti a non dare campo perché hanno velocità davanti”.

