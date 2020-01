Gattuso in conferenza si è soffermato ancora una volta sul momento, non proprio positivo, che sta vivendo ora il Napoli.

“In questo momento non c’è nulla da scherzare. So quello che stiamo vivendo, sto allenando una squadra forte. Se riusciamo a trovare il canale giusto non ci fermiamo più.

Inchianare (termine calabrese) mi piace molto come termine. Dobbiamo risalire ma non dobbiamo farci prendere dagli eventi. Questa squadra farà divertire.“

