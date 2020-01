Gattuso sui tifosi: “Senza di loro non l’avremmo vinta, sono un’arma in più”

Nella conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato dell’importante ritorno allo stadio degli ultras.

“Ho sentito cantare il San Paolo quando vincevo 2-0 o quando perdevo. So cosa mi lasciava dentro quando tornavo a Milano. Voglio ringraziare i tifosi, senza di loro non l’avremmo vinta come è accaduto nelle ultime 4/5 partite. Spero di vederli sempre così, ma non è una cosa che mi riguarda. Voglio 40 o 50 mila spettatori, firmo col sangue, mi taglio pur di averli se volete. Sono un valore aggiunto, un’arma in più.”

