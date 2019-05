Gazzetta: il Napoli accelera per Almendra, per la mediana spunta Malinovskyi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli

Dovrà stringere i tempi, il Napoli, per chiudere la trattativa con il Boca Juniors. Augustin Almendra piace sempre di più e sarà uno tra gli osservati speciali del Mondiale Under 20 che si svolgerà in Polonia. Attraverso un suo emissario, Cristiano Giuntoli ha già trovato l’intesa col giocatore che sarebbe felice di trasferirsi nella città che è stata di Diego Maradona per sette anni. L’ex pibe de oro è l’idolo del giovane Almendra, il fuoriclasse a cui ispirarsi e al ragazzo piacerebbe misurare le proprie qualità lì dove ha regnato a lungo il più grande calciatore di tutti i tempi.

Ma il Napoli non è solo. Nelle ultime ore hanno espresso interesse per la talentuosa mezzala del Boca sia il Monaco sia il Porto, pronti a soddisfare le pretese di Daniel Angelici, il presidente degli Xeneizes, che per il suo giovane talento chiede 30 milioni. Insomma, il Napoli vorrebbe evitare che intorno al giocatore si aprisse una vera e propria asta che andrebbe a scombinare i piani del club. Giuntoli proverà a far pervenire al dirigente argentino un’ulteriore offerta di 20 milioni più un eventuale bonus.

Il d.s.si sta muovendo pure per rinforzare il centrocampo. Due i profili individuati da Giuntoli: Ruslan Malinovskyi, 26 anni, ucraino del Genk e Benjamin Bourigeaud, 25 ani del Rennes. La loro valutazione si aggira intorno ai 10 milioni. Per Malinovskyi c’è già stato pure un contatto col suo procuratore, Sergei Serebrennikov, che ha confermato l’interesse de Napoli per il suo assistito. La trattativa per Kieran Trippier si sta complicando. Sul giocatore s’è fiondato l’Atletico Madrid disposto a pagare i 25 milioni di euro richiesti dal Tottenham e a offrire all’esterno destro della nazionale inglese 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni. Il Napoli potrebbe spostare il proprio interesse, a questo punto, su Di Giovanni dell’Empoli. Fonte: Gazzetta.it

