Luperto, interesse del Lecce concreto

Il Lecce si fa avanti per Sebastiano Luperto, come riporta il portale sololecce.it, per rinforzarsi in vista della prossima stagione in Serie A.

A quanto pare l’interesse del Lecce per il suo vecchio pupillo Sebastiano Luperto è reale. Il portale sololecce.it riferisce che il ds della squadra pugliese ha avviato dei contatti con i dirigenti del Napoli e l’entourage del giocatore. La società ha deciso proprio di guardare in casa azzurra per cominciare a rinforzarsi per la prossima stagione.

Nonostante ciò comunque Ancelotti ha ribadito a più riprese la volontà di puntare su di lui per la prossima stagione; una fiducia rimarcata anche dalla società, durante l’ultimo incontro con l’entourage del giocatore.

