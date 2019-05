Gazzetta: il Napoli ha bloccato Bennacer, potrebbe essere il secondo acquisto

Dopo Di Lorenzo potrebbe arrivare il secondo acquisto per il Napoli, Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli

Il Napoli fa la spesa in casa Empoli, dopo Di Lorenzo che farà le visite mediche nei prossimi giorni e verrà ufficilizzato, potrebbe arrivare anche Ismael Bennacer.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Giuntoli lo avrebbe già bloccato. L’Empoli chiede 10 milioni, Giuntoli prova a far scendere il prezzo: “l’idea di Giuntoli è quella di pagare qualche milione in meno e di trasformare la restante parte in un eventuale bonus legato ai risultati e al rendimento del centrocampista”

Sempre secondo il quotidiano, Bennacer piace anche ad Inter e Roma.

