Gazzetta: “La vera accusa di Ancelotti a Insigne”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ampio risalto all’esclusione di Lorenzo Insigne, a Genk, ad opera del tecnico Carlo Ancelotti.

“Il caso c’è, provare a ridimensionarlo sarebbe poco credibile. C’è anche l’accusa, mascherata magari da una considerazione di comodo dell’allenatore sullo stato fisico di Lorenzo Insigne. Ma, non è così: al capitano del Napoli è stato contestata la scarsa incisività, rilevata più dall’atteggiamento demotivato del giocatore che non in maniera determinante dai test fisici effettuati in questo periodo: è questo che ha convinto Carlo Ancelotti a mandarlo in tribuna per la gara di Champions League, contro il Genk.

Ieri mattina Lorenzo si è presentato regolarmente a Castel Volturno, per la seduta di allenamento. L’umore non era dei migliori, ma ha scherzato comunque coi compagni, intensificando i ritmi della seduta. Poi c’è stato un lungo colloquio a quattr’occhi con Ancelotti, che intende farlo rientrare domenica, a Torino, contro i granata. Dallo staff del giocatore emerge ottimismo e si parla di utile chiarimento. Ma al di là di tutto la verifica alle buone intenzioni sarà in campo”.

