Caos Insigne: famiglia furiosa, Raiola fa da paciere

La clamorosa esclusione di Lorenzo Insigne in occasione della trasferta a Genk non è stata presa benissimo da alcuni membri della famiglia del capitano.

Il fratello Antonio, nella giornata di ieri, ha pubblicato un post polemico nei confronti di Carlo Ancelotti, che aveva visto Lorenzo “poco brillante” in allenamento. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la situazione avrebbe indotto Mino Raiola ad intervenire: “A fare da pompiere, allora, ci ha pensato Mino Raiola, il potentissimo agente che gestisce Lorenzo. Lo ha tranquillizzato e gli ha fatto capire che quella di Ancelotti è stata solo una lezione per il futuro e che tra lui e l’allenatore non ci devono essere attriti o frizioni”.

