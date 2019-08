Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla del mercato in entrata del Napoli che continua a sperare di acquistare James Rodriguez.

Secondo quanto riferito dal quotidiano il Napoli non molla e resta lì in attesa perché sa che il calciatore vuole l’azzurro. Intanto lunedì dovrebbe esserci un nuovo contatto tra Mendes e il Real Madrid per sbloccare la situazione dato che il calciatore non vorrebbe restare un anno intero in panchina a guardare gli altri giocare.

