GdS – Ancelotti e l’ultimo regalo al Napoli: 30 milioni per gennaio

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla qualificazione ottenuta dal Napoli con Ancelotti sulla panchina.

I 30 milioni del passaggio agli ottavi di finale di Champions League sono considerati come l’ultimo regalo di Ancelotti al Napoli, per la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano scrive che l’addio dell’ex allenatore è indolore per il club per quanto riguarda l’ingaggio.

Questo perché le entrate si aggirano sui 30 milioni di euro, a fronte dei 5 per le spese minori. In pratica un tesoretto da usare a gennaio per rilanciare la stagione fra campionato e Coppa Italia; in caso di passaggio degli ottavi contro il Barcellona, poi, quella sarebbe un’impresa da scrivere negli annali, chiude il quotidiano.

