GdS – De Paul, il Napoli torna in corsa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul fatto che il Napoli vuole prendere Rodrigo De Paul, protagonista della salvezza dell’Udinese.

Dapprima promesso sposo dell’Inter, ora di nuovo potenziale obiettivo del Napoli. L’interesse per Rodrigo De Paul non è mai calato e la Gazzetta dello Sport riporta di una nuova offerta del club azzurro per lui. Questo al di fuori dell’interesse per Ilicic e Lozano.

Il giocatore è sempre piaciuto ad Ancelotti e Giuntoli ora ci sta ragionando per presentare la migliore offerta all’Udinese. La società valuta il proprio tesserato intorno ai 30 milioni, dopo il boom di quest’anno; un aiuto però, in questo caso, può arrivare dall’ottimo rapporto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo.

La rosea si sofferma anche su quest’aspetto e ricorda come le due società hanno sempre fatto affari insieme, partendo da Inler qualche anno fa. Questo potrebbe portare il Napoli ad avere una corsia preferenziale in caso di asta per l’argentino, una cosa da non sottovalutare.

