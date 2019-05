Napoli, il vertice di mercato ci sarà stamane

L’incontro di mercato tra i vertici del Napoli avverrà nel corso della mattinata; questo perché la settimana prossima Ancelotti non ci sarà.



Il famigerato incontro tra i vertici del Napoli (Ancelotti, De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli) ci sarà questa mattina, e non la settimana prossima; molto probabilmente si discuterà delle trattative in corso e di quelle future. Ma non solo, dato che quanto riporta La Repubblica si dovrebbe parlare anche della programmazione estiva.

L’incontro avverrà a casa del mister Carlo Ancelotti, per decidere quali strategie attuare e come organizzarsi tra ritiro ed amichevoli estive. Una variazione del programma dovuta al fatto che la settimana prossima l’allenatore non ci sarà, vista la sua partenza per il Canada. Quindi si è reso necessario anticipare l’incontro.

