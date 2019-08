CdS – Il Napoli è irritato con la Juventus per il suo atteggiamento

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla di un Napoli irritato dall’atteggiamento della Juventus sul caso Icardi.

Un Napoli irritato con la Juventus sulla vicenda Mauro Icardi. A parlarne è Ivan Zazzaroni che svela il motivo dell’irritazione: azioni di disturbo per far sì che Icardi non passi alla concorrenza.

Inoltre il direttore, sulla vicenda, aggiunge che:

“La Juventus si è sempre detta disinteressata ma la maglia numero 9 è ancora libera. In più si è saputo che nel periodo in cui si rompeva il rapporto con l’Inter lui abbia dato la parola a Paratici.“

