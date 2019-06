GdS – Il Napoli dice no all’offerta del City per Koulibaly

La Gazzetta dello Sport riporta della voce sull’offerta che il Manchester City ha presentato al Napoli per Kalidou Koulibaly.

La rosea, oggi, riprende le voci di mercato che arrivano dall’Inghilterra; voci che vogliono il Manchester City presentare un’offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly (che oggi compie gli anni, auguri!). L’offerta, a quanto pare, è di 95 milioni ed il Napoli ha ribadito che il difensore è incedibile.

Di questo, prosegue il quotidiano, il presidente non ne ha parlato a Radio Kiss Kiss per non distogliere l’attenzione dall’affare James Rodriguez. Ma il Napoli potrebbe cominciare ad ascoltare solo per offerte che vanno dai 100 milioni a salire.

Infine la Gazzetta rimarca il fatto che se il Napoli dovesse accettare quella cifra, il senegalese diventerebbe il difensore più pagato al mondo. Una cifra che supera anche quella per Van Dijk sganciata dal Liverpool, 84 milioni di euro.

