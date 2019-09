Mertens, il rinnovo non è in trattativa. Tre le opzioni possibili

L’edizione odierna de La Repubblica tratta delle possibilità di Dries Mertens, il cui rinnovo sembra che non ci sarà; tre le possibili opzioni.

Il rinnovo per Dries Mertens non è neppure in cantiere, stando a quanto riporta La Repubblica oggi in edicola. Il Napoli sta aprendo il dossier dei rinnovi, ma quello del belga non sembra possibile.

Il quotidiano riferisce che se non ci sarà il rinnovo, ci sono tre opzioni a disposizione dell’attaccante. La prima è il ritorno in Belgio, la seconda è raggiungere Hamsik in Cina al Dalian (con l’ex capitano azzurro che gli farebbe da sponsor) mentre la terza vede un suo approdo in America nella MLS.

Una cosa rimane certa: per l’estate prossima è molto probabile che Mertens lasci il Napoli a parametro zero.

