GdS – Inter, Brozovic e Lukaku quasi alle mani dopo lo Slavia

La Gazzetta dello Sport parla di un possibile litigio negli spogliatoi dell’Inter dopo il brutto pareggio con lo Slavia Praga; protagonisti Brozovic e Lukaku.

C’è un po’ di tensione negli spogliatoi dell’Inter, dopo il brutto pareggio contro lo Slavia Praga in casa. A riportare il fatto è la Gazzetta dello Sport; protagonisti del litigio sono stati Brozovic e Lukaku.

Il belga, a fine partita, ha chiesto alla squadra di seguire di più Conte per essere più offensivi; il croato ha preso il discorso sul personale e sono volate parole non amichevoli, quasi ad arrivare alle mani. I due poi sono stati divisi dai compagni, ma per ora non c’è nessun chiarimento all’orizzonte.

