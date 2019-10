GdS – Lozano in difficoltà, Mertens offre il suo aiuto

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Hirving Lozano; il messicano, dopo una buona prova contro la Juventus è sparito, ma in suo aiuto c’è Mertens.

Per Hirving Lozano, dopo un esordio con gol alla Juventus, sono arrivate le prime difficoltà con il Napoli. Il messicano non è più riuscito ad incidere, anche per via di un discorso tattico; la rosea analizza la questione tattica, riportando di come il messicano preferisca agire da esterno per andare in profondità.

Le difficoltà sono dovute ad un possesso palla sterile che il Napoli ha avuto nelle ultime partite e ciò non lo ha aiutato. Il quotidiano prosegue rivelando che si sta lavorando proprio su questo e sul fatto che in aiuto di Lozano c’è Mertens.

Il belga sta aiutando il compagno messicano nell’inserimento nell’ambiente della squadra e con relativi consigli tattici per il campo. La rosea conclude con il fatto che questo sarà un lavoro lungo, anche per via delle lunghe pause con le nazionali.

