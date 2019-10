Chiavelli sull’inchiesta delle false fatture: “Napoli fuori, fatta firmare dichiarazione di trasparenza”

Per l’inchiesta sulle false fatture sulla compravendita dei calciatori ha risposto l’ad del Napoli Chiavelli in aula; a riportarlo è Il Mattino.

Andrea Chiavelli, ad del Napoli, ha risposto in aula per quanto riguarda l’inchiesta sulle false fatture per la compravendita dei calciatori. In questa inchiesta ci sono, tra gli indagati, anche diversi altri club di Serie A e dirigenti, tra cui Lotito, Galliani e Preziosi.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta anche cosa è contestato a De Laurentiis: il trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli del 2013, con il procuratore sportivo Riccardo Calleri. L’ad, a tal proposito, ha dichiarato le seguenti parole:

“Facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, con cui ogni consulente dichiara di non avere alcun rapporto con il calciatore da contrattualizzare. Per il resto, non facciamo i detective.“

