GdS – ManUtd piomba su Llorente, ma AdL prepara il colpo in attacco

La Gazzetta dello Sport riferisce che su Fernando Llorente c’è anche l’interesse del Manchester United; intanto AdL vuole un altro colpo in attacco senza cessioni.

Il Manchester United si fa sotto per Fernando Llorente, su cui c’è anche il Napoli; ciò ha lusingato lo spagnolo e potrebbe rimettere tutto in discussione. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che parla anche di De Laurentiis disposto a fare un altro colpo in attacco ma senza cedere nessuno.

Le due ipotesi sono, appunto, Llorente e James Rodriguez. Per il colombiano il presidente del Napoli cerca ancora di capire se può prenderlo in prestito dal Real Madrid e riportarlo alla corte di Ancelotti.

