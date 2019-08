James, assist da Mendes: proposto Bruno Fernandes al Real

Il quotidiano spagnolo As riporta che Jorge Mendes ha proposto Bruno Fernandes al Real Madrid; questo aprirebbe alla cessione di James Rodriguez al Napoli.

Un assist che arriva da Jorge Mendes in persona al Napoli, per James Rodriguez. A riferirlo è il quotidiano spagnolo As, che parla di come l’agente abbia offerto Bruno Fernandes al Real Madrid; il prezzo del cartellino per il portoghese è di 70 mlioni di euro.

Questo potrebbe aprire alla cessione di James Rodriguez al Napoli da parte del Real Madrid, nonostante il dietrofront di Zidane.

Comments

comments