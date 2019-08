Il Mattino riporta che l’arrivo di Hirving Lozano ha liberato Adam Ounas, destinato ad andare in Ligue 1 a rinforzare il Nizza.

Con l’arrivo di Hirving Lozano si libera la cessione di Adam Ounas. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino che riporta la trattativa tra Napoli e Nizza per l’esterno algerino.

Si parla di prestito oneroso a 3 miloni con diritto di riscatto fissato a 22 milioni per il prossimo anno; la cessione di Simone Verdi, invece, per ora è in stand-by.

