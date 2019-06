GdS – Il Napoli ha pronti 70 milioni per Lukaku

Per Lukaku il Napoli e Giuntoli sono pronti a rilanciare; a riferirlo è la Gazzetta dello Sport, la prima a riportare l’indiscrezione di mercato.

La Gazzetta dello Sport continua a rilanciare l’indiscrezione che vuole il Napoli interessato a Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Questa volta però introduce nuovi dettagli, che vedono il ds Giuntoli protagonista di una chiacchierata con la P&P Sports, che cura gli interessi dell’attaccante.

A quanto pare, in questa chiacchierata, c’è stata la volontà di Giuntoli di far presente alla società inglese anche il Napoli, in caso l’attaccante possa essere ceduto. Questo perché Romelu rappresente l’identikit ideale per la richiesta di Ancelotti.

Al primo segnale quindi, Giuntoli farà l’offerta da 70 milioni al club inglese e metterà sul piatto 10 milioni netti a stagione per Lukaku, per quattro anni.

