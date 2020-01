GdS – Pista Torino sempre più forte per Amin Younes

Amin Younes sta trovando pochissimo spazio al Napoli e potrebbe andare via in questa finestra di mercato; la pista Torino si è fatta molto calda nelle ultime ore.

A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che riporta di come i contatti fra i due dirigenti Bava e Giuntoli (di Torino e Napoli) sono stati frequenti ieri. Tra i due c’è un ottimo rapporto e, nel caso in cui i granata riuscissero a piazzare Iago Falque, si aprirebbe una porta per Younes.

Il Napoli, dal canto suo, chiede 1,5 milioni per il prestito del tedesco; l’operazione potrebbe essere possibile con l’inserimento di un diritto di riscatto, chiude la rosea.

