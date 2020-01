Politano-Spinazzola, scambio bloccato: ormai è scoppiato un caso

Scambio bloccato quello tra Roma ed Inter per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Fumata grigia, ancora, nello scambio tra Roma e Inter tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Come noto, nella serata di mercoledì, l’Inter ha cambiato le carte in tavola cercando di trasformare il prestito con obbligo di riscatto in prestito con diritto ma la Roma non ha accettato, dicendo no anche a nuovi controlli fisici per il difensore. Ieri invece sembrava esser stata trovata la quadra, l’affare era vicino alla conclusione, ma ora secondo Sky Sport si è bloccato di nuovo perché manca l’accordo tra Roma e Inter.

